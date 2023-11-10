Комфин не поддержал поправки «Яблока» и СРЗП к бюджету Петербурга на 2024-2026 годы

Комитет финансов администрации Санкт-Петербурга не поддержал ни одну поправку фракций «Яблоко» и «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) к проекту городского бюджета на 2024-2026 годы. Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Заксобрания Петербурга не полностью разделил мнение комфина: было поддержано две из шести поправок «яблочников» и две из трех — у «эсеров». У «Единой России» БФК одобрил все шесть корректировок, но правительственный комитет отклонил одну из них.

«Яблочники» предлагали урезать резервный фонд, откуда идут средства на помощь участникам военной операции и восстановление Мариуполя, с 50 до 30 млрд рублей. В комфине посчитали, что это нарушит доходы, расходы и дефицит бюджета. Ни комитет, ни БФК поправку не поддержали. В выделении средств на поддержку негосударственных театров комфин также отказал — «дополнительная потребность комитетом по культуре не заявлена». БФК же посчитал, что увеличить финансирование негосударственных театров можно.

Сокращение расходов на оформление города к праздникам на 500 млн руб. в пользу капитального ремонта тоже не отозвалось у Смольного с комитетом ЗакСа. «Мне будет жалко, если оформление города будет плохое. Зачем вы хотите забрать у людей праздник?»,— спросил председатель парламентского комитета Денис Четырбок («ЕР»). Борис Вишневский («Яблоко») заявил, что уверен, что жалоб на капитальный ремонт больше, чем на недостаток качественного оформления. В настоящий момент на 2024 год на капремонт планируют потратить 8,5 млрд рублей. Еще 9 млрд, по данным комфина, осталось у Фонда капремонта с прошлых лет. Предложение воспользоваться деньгами резервного фонда и вычесть оттуда 3 млрд на капремонт центра Петербурга высказали и в СРЗП. Однако «эсерам» также было отказано обоими комитетами со словами, что «Фонд больше запланированного не освоит».

БФК выразил поддержку еще одной «яблочной» инициативе — увеличению финансирования на строительство метрополитена на 5 млрд рублей. Единороссы Алексей Цивилев и Юрий Гладунов предложили поддержать поправку, однако комфин счел ее необоснованной и отклонил. Так же случилось и с поправкой эсеров — те предлагали выделить 1 млрд руб. на транспортную развязку Автово-Нарвская. Финансирование будет позже, поправка не обоснована, заявили в комфине. БФК же поддержал инициативу.

Депутат Андрей Алескеров от СРЗП предложил «капитально ремонтировать дороги, а не заниматься ямочным ремонтом». В комфине посчитали, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры может сам «сделать перераспределение», исходя из своих приоритетов. «А можем ли мы так доверяться комитету?»,— спросил господин Четырбок. БФК инициативу поддержал.

Поправки, получившие поддержку в комитете ЗакСа, отправятся на рассмотрение бюджетной комиссии. Поправка губернатора, поддержанная БФК, также будет рассмотрена.

Подробнее о том, какие поправки ко второму чтению бюджета предлагали парламентские фракции — в материале «Ъ-СПб» «Денег никогда не бывает достаточно».

Полина Пучкова, Надежда Ярмула

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