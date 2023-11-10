Аналитики рассказали, кто чаще обращается за среднесрочными займами в Краснодарском крае

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал целевую аудиторию среднесрочных Installment-займов (IL) по микрофинансовому сектору в Краснодарском крае за период январь-октябрь 2023 г.

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Больше всего обращений за IL-займами поступило от директоров, замдиректоров и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, работая на себя. В общей структуре заявок на их долю суммарно приходится 15,2%. От сотрудников, занятых в сферах финансов и юриспруденции, поступило 13,5% заявок. Еще 12,8% — от работников страховой отрасли и бухгалтеров.

При этом среди тех, кто обращался за IL-займами, наибольшие суммы запрашивали занятые в торговой отрасли — средняя сумма их запроса составила 34,4 тыс. руб. Далее идут представители строительной сферы — 33,1 тыс. руб. На третьем месте — юристы со средней суммой запроса 27,5 тыс. руб.

«Занятые менее квалифицированным трудом работники (кассиры, кладовщики, продавцы-консультанты, грузчики, разнорабочие, официанты, водители) обращаются за IL-займами реже всего — на каждую из указанных категорий в общем объеме заявок приходится не более 1,5%. Для них характерен спрос на краткосрочные займы «До зарплаты» PDL-сегмента на срочные и непредвиденные траты с кратно меньшими запрашиваемыми суммами»,— отметили в Moneyman.

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