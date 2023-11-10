«"Факел" выносит всех подряд»

В Российской премьер-лиге завершается первый круг. В ближайшие выходные будут сыграны матчи 15-го тура. «Краснодар», захвативший лидерство на старте сезоне, может впервые потерять первую строчку в турнирной таблице. Это произойдет, если южане проиграют в Санкт-Петербурге «Зениту». Сейчас команда Сергея Семака, которая идет на втором месте, отстает от «Краснодара» на два очка. Каковы шансы у команды Владимира Ивича удержать первую позицию? И на какие встречи тура еще стоит обратить особое внимание? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком «Лиги Ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— «Лига Ставок» дает на победу «Краснодара» очень высокий коэффициент — 5,4, а победа «Зенита» идет всего за 1,65, ничья — за 4,4. Но мне кажется, что «Краснодар» недооценивают — не может клуб, который казался прочным, надежным, так быстро сломаться. И их игра с «Крыльями Советов» в предыдущем туре это доказала. Поэтому лично я бы поостерегся ставить на фаворита, то есть на «Зенит». А много ли вообще ставок на победу «Краснодара»?

— На удивление все верят в «Зенит». И я с вами абсолютно согласен: «Краснодар» смотрится очень неплохо в этом году, и этот первый круг доказал это. Но 75% клиентов «Лиги Ставок» голосуют рублем как раз за «Зенит», что для меня было немножко удивительно. Я не стал бы списывать со счетов «Краснодар», потому что это довольно крепкая команда, и мы в этом убеждаемся уже долгое время.

— Думаю, здесь свою роль сыграла статистика. Из 24 игр, которые провели клубы друг против друга, в 15 победа на стороне «Зенита», 6 ничьих и 3 победы «Краснодара». Причем разница забитых и пропущенных мячей, естественно, в пользу «Зенита» — 49-24. Судя по тому, что во всех их встречах минимум по три мяча было забито, я так понимаю, смотрим на результативность в этом матче?

— Да, и большинство ставок как раз делают на то, что будет забито три и более мячей. Но я хотел бы здесь указать на то, что Матвей Сафонов — самый непробиваемый вратарь в нашей лиге, и «Краснодар» пропустил всего девять мячей. Но антагонистом данного предложения служит тот факт, что «Зенит» забил больше всех в этом чемпионате. И здесь будет эдакое противостояние льда и пламени. И на чьей стороне будет победа и успех, непонятно. Но я бы предостерег от ставки «тотал больше 3» и далее. Мы знаем, что эта игра имеет колоссальное значение, поэтому я думаю, что нас ожидает более осторожный футбол.

— Тогда, может быть, посмотреть в сторону атаки? Потому что там есть кому забивать: Матео Кассьерра и Иван Сергеев у «Зенита», Эдуард Сперцян у «Краснодара». Давайте посмотрим на эти коэффициенты, потому что двое из топ-4 лучших бомбардиров у «Краснодара», а у «Зенита» вообще лучший бомбардир на данный момент.

— Да, Кассьерра является главным претендентом на звание голеадора, лучшего бомбардира по итогам всего чемпионата. Так же стоит отметить, конечно, Ивана Сергеева, который под стать ему, дышит в спину. И не будем забывать про Джона Кордобу, который, на мой вкус, является одним из сильнейших нападающих нашего чемпионата.

Что же касается коэффициентов, то 2,1 на то, что отличится Кассьерра, и 2,2 на то, что отличится Иван Сергеев. А вот на Джона Кордобу уже 2,95, потому что, видимо, «Краснодару» будет сложнее взламывать оборону «Зенита». Но я хочу также отметить, что есть очень интересное специальное пари на то, что забьет, к примеру, Джон Кордоба и Кассьерра, с коэффициентом больше 5.

— Есть еще несколько игр, которые точно нельзя пропустить. Например, в субботу тур начинается встречей «Факел»—ЦСКА. После того как у «Факела» сменился тренер, команда выносит всех подряд. Армейцы идут на третьем месте, на многое претендуют в чемпионате. Поэтому матч в Воронеже должен получиться огненным. В воскресенье же «Спартак» встретится с «Ростовом». Команда Валерия Карпина против «красно-белых» — это всегда интрига. И оба клуба после первого круга нуждаются в победах. Если сейчас посмотреть на итоговый расклад, кто ближайший преследователь «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке?

— Это просто напоминает детскую игру в чехарду. Понятно дело, что «Зенит» и «Краснодар» — два явных лидера, и коэффициенты на них постоянно меняются. И меняются, конечно, и претенденты, но скорее на третье место. И на данный момент ЦСКА хоть и не обладает составом, про который говорят уже на протяжении всего сезона, но армейцы показывают уверенную игру. И последняя встреча с «Краснодаром» это как раз продемонстрировала. Я думаю, что армейцев не стоит сбрасывать со счетов, они могут все-таки навязать борьбу. Кроме того, если у них будет еще усиление во время паузы, то мы сможем считать ЦСКА третьим претендентом на чемпионство.

— Если говорить о встрече армейцев с «Факелом» в Воронеже, то коэффициент на то, что они не проиграют, составляет 1,3. А вот победа ЦСКА идет за 2. Все-таки здесь надо осторожничать, потому что «Факел» так хорош сейчас?

— Еще месяца два назад я бы сказал, что армейцы пусть и не легко, но, скорее всего, добудут победу. Но сейчас команда Сергея Ташуева показывает очень неплохой футбол, особенно у себя дома, а «Факел» всегда славился игрой у себя дома. В данных условиях армейцам будет очень-очень непросто, и я бы предостерег всех, кто ставит на победу ЦСКА, а таких людей, как всегда, большинство. Вообще, тур складывается очень интересно, соперники более или менее равные.

— Перейдем к другим матчам. «Локомотив» встречается с «Ахматом», «Динамо» — с «Оренбургом». И если московские клубы не обыграют соперников, тут, конечно, и говорить о каких-то высоких местах не придется. Хотя я не сомневаюсь, что всякое возможно. А вот что касается матча «Спартак»—«Ростов», тут разброс коэффициентов сумасшедший. И народная команда явный фаворит. Но так ли все однозначно?

— Вообще неоднозначно, хотя мы видим, что более 75% наших игроков отдают предпочтение красно-белым. Но, вы знаете, «Спартак» — это самая веселая команда, с ней может происходить все что угодно. Плюс, скажем так, волшебство Валерия Карпина, тренера «Ростова», может повлиять на результат этого матча.