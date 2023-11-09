В Петропавловской крепости выставили конкурсные эскизы памятника Шаляпину

В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылась выставка конкурсных работ эскизов к памятнику певцу Федору Шаляпину, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Выставка пройдет 9, 10, 11 и 12 ноября в Атриуме Комендантского дома. Посетители увидят более 60 работ архитекторов, скульпторов, художников и творческих коллективов, которые приняли участие в конкурсе. Работы также размещены на сайте комитета. 10 ноября жюри подведет итоги.

Призовой фонд конкурса составил 600 тыс. руб. Победитель получить 400 тыс. руб., за второе и третье место выплатят по 100 тыс. руб.

Конкурс эскизов памятника Федору Шаляпину стартовал в начале августа. Инициаторы конкурса — Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре. Памятник планируют разместить в Александровском парке около здания театра.

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