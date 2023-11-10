В Омской области намерены к 2030 году привлечь более 320 млрд рублей инвестиций

В Омской области создали программу поддержки инвесторов, благодаря которой к 2030 году объем капиталовложений в предприятия области должен превысить 320 млрд руб, сообщает правительство региона.

«Разработали пакет инструментов поддержки инвесторов, объединенный в региональный инвестиционный стандарт. Среди них инвестиционная декларация, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил и инвестиционный комитет», - говорится в сообщении.

По словам замминистра экономики области Дениса Кушнера, проекты будут реализованы в сфере логистики, АПК и промышленности. Также специально для помощи инвесторам был создан инвестиционный комитет.

В правительстве региона уточнили, что за первое полугодие 2023 года инвесторы направили на реализацию проектов Омской области 75 млрд руб., из них 58% приходится на сферу обрабатывающих производств.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что омское ООО «Томлесдрев» намерено построить два завода по производству фанеры в северных районах соседней Омской области. По данным гендиректора агентства Евгения Ковтуна, суммарный объем инвестиций в два проекта может составить 5,5 млрд руб. Предполагается создать на предприятиях около 800 рабочих мест.

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Александр Киселев