«Томлесдрев» может вложить 5,5 млрд рублей в заводы фанеры в Омской области

Томское ООО «Томлесдрев» намерено построить два завода по производству фанеры в северных районах соседней Омской области. Планы компании обсудили на заседании Агентства развития и инвестиций Омской области, говорится в сообщении его пресс-службы.

По данным гендиректора агентства Евгения Ковтуна, суммарный объем инвестиций в два проекта может составить 5,5 млрд руб. Предполагается создать на предприятиях около 800 рабочих мест. Согласно сообщению, в ходе совещания инвестору была предоставлена информация о трех участках, на которых могут быть развернуты предприятия.

ООО «Томлесдрев» является крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием Томской области. Выпускает пиломатериалы, ДСП и ЛДСП. По собственным данным, компания перерабатывает ежегодно 1 млн куб. м древесины. В 2016 году «Томлесдрев» запустил новый завод по выпуску древесно-стружечных плит, инвестировав 6,2 млрд руб.

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Валерий Лавский