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Коммерсантъ FM
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Администрация клуба в Казани пообещала уволить охранников за отказ пустить бойцов СВО

Клуб в Казани извинился перед бойцами СВО после отказа пустить в военной форме

Ресторан и ночной клуб в Казани «MЁD kitchen» принес «глубочайшие извинения» участникам добровольческого батальона «Алга», которые хотели попасть в заведение, но их не пустила охрана из-за несоблюдения дресс-кода. Администрация заведения пообещала уволить сотрудников, которые не пустили людей в военной форме.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы с большим уважением относимся ко всем, кто сражается за нашу страну. Вы бережете спокойствие нас и наших детей. Пожалуйста, давайте остановим этот конфликт, мы обещаем разобраться во всех вопросах, что задели честь военнослужащих ребят»,— говорится в сообщении клуба в социальных сетях. Администрация клуба желает «лично поговорить с участниками данного инцидента, чтобы извиниться в живом диалоге».

Ранее сегодня, 10 ноября, Telegram-каналы распространили видеозаписи, где мужчинам в камуфляже отказали во входе в клубы «MЁD kitchen», ресторан Smoky и кафе Happy people. Сами события произошли 21 октября. В распространенных сообщениях говорится, что бойцы были сдержанны и трезвы, показывали медали. На фейс-контроле заведений им заявили о наличии дресс-кода: военная форма была приравнена к спортивной.

В мэрии Казани заявили, что нет «законной причины для отказа в посещении клуба в военной форме», в связи с чем чиновники обещали связаться по этому поводу с владельцами заведений. «Правоохранительные органы, уверены, дадут действиям их представителей правовую оценку»,— сказано в сообщении мэрии.

Кирилл Антонов, Казань

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