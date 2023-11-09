ХК «Автомобилист» разгромно проиграл в Хабаровске «Амуру»

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в гостях «Амуру» (Хабаровск) в рамках Восточной конференции КХЛ в первом из двух подряд матчей. Игра прошла в Хабаровске на «Платинум-Арене» и закончилась со счетом 5:1 (1:0; 1:1; 3:0) в пользу хозяев.

Соперники активно начали матч. Уже через несколько минут произошло два удаления. Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста получил штраф за задержку соперника, а Евгений Кулик из «Амура» — за подножку. В игре 4 на 4 шайб заброшено не было.

По статистике чаще атаковал и больше бросал «Автомобилист», но на девятой минуте счет открыл «Амур»: в атаке после передачи Владислава Барулина шайбу забросил Александр Хохлачев.

Во втором периоде «Автомобилист» быстро забросил ответную шайбу: после диагональной передачи Андрея Обидина защитник Кирилл Воробьев забил в полупустые ворота.

Сначала преимуществом владели екатеринбуржцы, но затем игроки «Амура» провели несколько опасных атак подряд, забрав инициативу. В результате хозяева дожали соперника и забили второй гол (автор — Станислав Бочаров). В конце второго периода гости заработали еще и меньшинство, но счет не изменился — 2:1.

В третьем периоде «Амур» играл осторожнее, а «Автомобилист» в попытках отыграться пытался нарастить темп. Однако к середине тайма ворота соперника вновь атаковали хозяева.

За пять минут до конца после передачи на пятак третью шайбу в ворота «Автомобилиста» забросил Вячеслав Грецкий из «Амура». Через 30 секунд хозяева забили четвертый гол (автор Кирилл Капустин). В концовке екатеринбуржцы не отыграли ни одной шайбы, даже в большинстве, когда штраф получил защитник ХК «Амур». В игре 6 на 4 в пустые ворота «Автомобилиста» Кирилл Слепец забросил пятую шайбу.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 10 ноября вновь против «Амура».

Александр Стародумов

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