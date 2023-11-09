Два хозяйства в Гулькевичском районе признали оздоровленными от лейкоза скота

В Гулькевичском районе на территории двух хозяйств отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оздоровленными признали хозяйства в поселках Урожайный и Новоивановский. Карантин на территории предприятий действовал с 26 августа 2022 года.

Ранее карантин по лейкозу скота отменили в Мостовском и Новопокровском муниципалитетах. В общей сложности ограничительные меры отменили на территории шести предприятий.

Анастасия Донскова

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