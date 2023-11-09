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Два хозяйства в Гулькевичском районе признали оздоровленными от лейкоза скота

В Гулькевичском районе на территории двух хозяйств отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оздоровленными признали хозяйства в поселках Урожайный и Новоивановский. Карантин на территории предприятий действовал с 26 августа 2022 года.

Ранее карантин по лейкозу скота отменили в Мостовском и Новопокровском муниципалитетах. В общей сложности ограничительные меры отменили на территории шести предприятий.

Анастасия Донскова

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