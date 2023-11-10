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Коммерсантъ FM
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«Газпром нефть» обогнала «Газпром» в рыночной капитализации

Компания «Газпром нефть» превзошла материнскую компанию «Газпром» по уровню рыночной капитализации. По данным на 14:00 мск, капитализация «Газпром нефти» с учетом текущих ценам акций на Мосбирже составила 4,045 трлн руб. Капитализация «Газпрома» была на уровне 3,973 трлн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Накануне Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 10%. Согласно дивидендной политике, «Газпром нефть» должна выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии составила 304,413 млрд руб. Это на 40% ниже, чем за тот же период 2022 года. Дивиденды «Газпром нефти» за 2022 год составили 81,94 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 руб.

Собрание акционеров пройдет на 15 декабря. В нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре 21 ноября. 95% акций «Газпром нефти» принадлежит «Газпрому».

Анастасия Ларина

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