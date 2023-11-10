Клиенты Сбербанка выиграли более 100 млн бонусов «СберСпасибо» перед «Зеленым днем»

В преддверии «Зеленого дня» (дня основания Сбербанка) в банке подвели итоги первого этапа розыгрыша бонусов по программе лояльности «СберСпасибо», которые клиенты смогут потратить на праздничных распродажах экосистемы Сбера.

Как сообщили в пресс-службе банка, всего 7 610 клиентов выиграли от 5 тыс. до 1 млн бонусов. В частности, десять участников, выполнивших условия розыгрыша, получили по 1 млн бонусов каждый, 100 человек — по 100 тыс. бонусов, еще 500 — по 50 тыс. бонусов и 7 тыс. — суммы от 5 до 10 тыс. бонусов. Призы уже зачислены на счета победителей, сообщили в банке

По условиям акции, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было оплатить любой кредитной или дебетовой картой Сбербанка или по SberPay не менее пяти покупок стоимостью от 1 тыс. руб. каждая. Всего с 10 по 31 октября в России 16 720 870 участников программы лояльности «СберСпасибо» совершили более 80 млн покупок.

Потратить накопленные бонусы, как пояснили в банке, можно на распродажах «Зеленого дня» в самом банке и компаниях, входящих в экосистему Сбера с 9 по 12 ноября. Речь идет о предложениях на потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупках в «Мегамаркете», «СберМаркете», «Самокате», «СберЕаптеке», «СберЗдоровье», «СберМобайле», «СберПраве» и других компаниях. Для клиентов с подпиской «СберПрайм» и «СберПрайм+» распродажи стартовали на три дня раньше — 6 ноября.

До 30 ноября будут подведены итоги второго этапа розыгрыша, сообщили в банке: «Чтобы в нашем конкурсе не было проигравших, каждому участнику будет доступен промокод на 800 руб., который можно потратить на заказ на Мегамаркете от 5 тыс. рублей до 14 ноября включительно».

ПАО «Сбербанк»