Экс-главу департамента строительства мэрии Илью Гора осудят за взятку

В Московский райсуд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело в отношении бывшего директора департамента строительства и капитального ремонта мэрии Ильи Гора, сообщила прокуратура Нижегородской области. Как писал «Ъ-Приволжье», экс-чиновника обвинили в получении в июне 2023 года миллиона рублей в виде взятки от поставщика оборудования для детсадов по девяти муниципальным контрактам с МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (ГлавУКС).

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Также следствие полагает, что за взятку Илья Гор повлиял на сотрудников МКУ, чтобы те беспрепятственно приняли и оплатили оборудование без штрафов за сорванные сроки поставки. В июне Илью Гора арестовали, однако в сентябре выпустили из следственного изолятора по запрет выходить в интернет и общаться с другими фигурантами дела. Ограничения обвиняемый получил, дав показания на экс-директора ГлавУКС Сергея Шемчука, которого сейчас судят в Санкт-Петербурге за взятку и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, Сергей Шемчук перечислил 10 млн руб. организации «АВК Групп» за невыполненные работы по реставрации Детского дворца творчества имени Чкалова на улице Пискунова. Кроме того, обвиняемый Шемчук получил взятку в виде услуги: подрядчик погасил его долг по кредиту на 6 млн руб.

Илья Гор полностью признал вину и раскаялся, сообщила «Ъ-Приволжье» его защита. Несмотря на это и показания на Сергея Шемчука досудебное соглашение со следствием фигурант не заключал, и его осудят в общем порядке. Дата судебного заседания пока не назначена.

Владимир Зубарев