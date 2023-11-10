Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Борцы с коррупцией в Приамурье осуждены за взятки, злоупотребления и грабеж

Благовещенский горсуд в пятницу, 10 ноября, вынес приговор бывшему начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Амурской области, а также его бывшим заместителю и еще двоим подчиненным. Глава отдела полковник А. Шаренко признан виновным во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. Также он лишен звания и права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе, сообщили «Ъ» в суде.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 2021 году начальник отдела УЭБ и ПК А. Шаренко создал преступную группу из числа подчиненных ему сотрудников — А. Николаи, А. Кругликова и А. Бабичука. Они оказывали давление на организаторов незаконных азартных игр: проводили проверки игорных заведений, завладели имуществом и оборудованием, а также доходами от незаконной игорной деятельности.

А. Шаренко получил взятку 300 тыс. руб. от представителя игорного заведения в качестве вознаграждения за бездействие полиции и отказ в возбуждении уголовного дела. Во время проведения проверок в игорном заведении осужденные похитили чужое имущество. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по региону.

Его бывшего зама А. Бабичука за дачу взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), злоупотребление (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и ограбление (ч. 2 ст. 161 УК РФ) суд приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе два с половиной года, он лишен звания подполковника полиции. Наказание остальным двоим фигурантам за злоупотребление и грабеж составило три года принудительных работ с удержанием 15% от заработка.

Ранее, в сентябре 2023 года, был осужден их бывший руководитель — начальник управления Роман Хромченко. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки и даче взятки и приговорен также к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб., лишен звания и права занимать должности на госслужбе тельных органов в течение шесть лет.

Приговор в силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Анна Яшина, Благовещенск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...