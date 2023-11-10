Борцы с коррупцией в Приамурье осуждены за взятки, злоупотребления и грабеж

Благовещенский горсуд в пятницу, 10 ноября, вынес приговор бывшему начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Амурской области, а также его бывшим заместителю и еще двоим подчиненным. Глава отдела полковник А. Шаренко признан виновным во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. Также он лишен звания и права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе, сообщили «Ъ» в суде.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 2021 году начальник отдела УЭБ и ПК А. Шаренко создал преступную группу из числа подчиненных ему сотрудников — А. Николаи, А. Кругликова и А. Бабичука. Они оказывали давление на организаторов незаконных азартных игр: проводили проверки игорных заведений, завладели имуществом и оборудованием, а также доходами от незаконной игорной деятельности.

А. Шаренко получил взятку 300 тыс. руб. от представителя игорного заведения в качестве вознаграждения за бездействие полиции и отказ в возбуждении уголовного дела. Во время проведения проверок в игорном заведении осужденные похитили чужое имущество. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по региону.

Его бывшего зама А. Бабичука за дачу взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), злоупотребление (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и ограбление (ч. 2 ст. 161 УК РФ) суд приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе два с половиной года, он лишен звания подполковника полиции. Наказание остальным двоим фигурантам за злоупотребление и грабеж составило три года принудительных работ с удержанием 15% от заработка.

Ранее, в сентябре 2023 года, был осужден их бывший руководитель — начальник управления Роман Хромченко. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки и даче взятки и приговорен также к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб., лишен звания и права занимать должности на госслужбе тельных органов в течение шесть лет.

Приговор в силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Анна Яшина, Благовещенск