Партийный съезд «Единой России» пройдет 17 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ

Ежегодный съезд партии «Единая Россия» пройдет 17 декабря на выставке «Россия» в Москве. До этого партийные отделения определят делегатов, которые представят регионы на нем, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Решением президиума генсовета определили дату съезда «Единой России». Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки ''Россия'' на ВДНХ»,— сказал господин Турчак.

Он добавил, что до съезда в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве пройдут панельные дискуссии. На них представители партии из регионов обсудят «текущую ситуацию, результаты работы, позицию партии по ключевым вопросам жизни страны», а также сформулируют предложения для съезда.

На съезде «Единой России» 23 декабря 2017 года партия заявила о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента в марте 2018 года. О намерении участвовать в выборах того года как самовыдвиженец господин Путин сообщил 6 декабря на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Петр Бузлаев