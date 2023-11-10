Следователи проверят деятельность «Нижавтодорстроя» в Челябинске

Нижегородские дорожники оказались замешаны в скандале с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинской области. Местное отделение Общественного народного фронта обратилось в ФСБ и СК РФ с просьбой проверить действия мэрии Челябинска при исполнении контракта на ремонт городских дорог и факт нанесения ущерба муниципальному бюджету на 56 млн руб. в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального отделения ОНФ, полученной ущерб был выявлен Главным контрольном управлении области (ГКУ). Установлено, что при проведении работ подрядчик — нижегородское ООО «Нижавтодорстрой» — уложил тонкий слой покрытия, выбрал неверный материал из-за чего появились колеи и провалы. «Также обнаружили подмену документов, покушение на подлог, манипуляции с объемами, и главное — сам заказчик завысил цену контракта и оплатил подрядчику фактически невыполненные работы»,— говорится в сообщении ОНФ.

Общественники отмечают, что вместо возвращения денег в бюджет, мэрия стала защищать подрядчика, потратив три года на оспаривание акта ГКУ. Суды отказали мэрии в исках во всех судебных инстанциях. В ОНФ надеются, что ФСБ и СК РФ помогут привлечь виновных по этому делу к реальной ответственности.

Как пишет «Ъ-Южный Урал», челябинское управление СК РФ начало доследственную проверку по информации, полученной от ОНФ. Сотрудники СК исследуют действия, в том числе представителей администрации Челябинска, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). Стоимость контракта между администрацей Челябинска и ООО «Нижавтодорстрой» стоимость составила в 2019 году 827,7 млн руб.

В 2020 году ФАС России признала картельный сговор между «Нижавтодорстроем» и челябинским ООО «Уралдорстрой» по этом контракту. Также в деле фигурировали нижегородские ООО «Фирма “Магистраль”», ООО «Нижегородавтодор» и ООО «Мегаполис».

Андрей Репин