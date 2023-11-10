«Посетить выставку может любой желающий»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об экспозиции в Шанхае, посвященной известному бренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

7 декабря в Шанхае откроется выставка, рассказывающая об истории модного дома Prada. Называется проект Pradasphere II. Обещают подробный рассказ об истории, которая началась в 1913 году.

Кураторами стали Миучча Прада и Раф Симонс. И, как говорят организаторы, история, поданная через несколько ключевых тем, «столь же богата, сколь и интимна».

В экспозиции будет представлено более 500 экспонатов из архивов бренда, а также из реализованных им проектов в области искусства, архитектуры, культуры и спорта.

Pradasphere II — вторая часть проекта, в рамках которого прошли выставки в разных странах мира. Первым городом на его пути в 2014-м стал Лондон. Новая экспозиция будет работать до 21 января 2024 года. Выставка открыта для публики — посетить ее может любой желающий.