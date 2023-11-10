Омича обязали выплатить 350 тыс рублей за оправдание терроризма

Жителя Омска признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание до 20 лет колонии), сообщает СК РФ региона. 25-летнего молодого человека обязали выплатить штраф в 350 тыс. руб.

Согласно данным следствия, в январе 2021 года фигурант разместил в соцсетях «ряд высказываний, оправдывающих и одобряющих террористические действия на территории России». Задержан житель региона был в апреле 2023 года.

В ходе обысков квартиры у него был изъят процессор компьютера, с которого осуществлялись публикации, два мобильных телефона и личный дневник.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что пять жителей Кузбасса получили от двух до трех лет лишения свободы. Фигуранты, как установило следствие, призывали в комментариях в соцсетях к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, в частности, оскорбляя представителей органов власти и управления и неоднократно призывая к физической расправе над ними, а также к расстрелу и сожжению.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев