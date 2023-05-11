Пять жителей Кузбасса осуждены за экстремистские и террористические призывы

На выездной сессии в Кузбассе 1-ый Восточный окружной военный суд (располагается в Хабаровске) по материалам управления ФСБ России по Кемеровской области осудил пятерых жителей региона за призывы к экстремистской и террористической деятельности.

Оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники установили кузбассовцев, призывавших в комментариях в соцсетях к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, в частности, оскорбляя представителей органов власти и управления и неоднократно призывая к физической расправе над ними, а также к расстрелу и сожжению.

Двоих кузбассовцев военный суд приговорил по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») к двум и трем годам лишения свободы, троих — по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») к штрафам на сумму 1,8 млн руб., а также к исправительным работам, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

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Игорь Лавренков, Кемерово