Бой-реванш Алексея Олейника и Оли Томпсона состоится в Екатеринбурге 15 декабря

Российский боец MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) в тяжелом весе Алексей Олейник проведет реванш с англичанином Оли Томпсоном в Екатеринбурге. Поединок станет со-главным событием турнира RCC 17, который состоится 15 декабря на КРК «Уралец».

Бойцы встречались в мае на турнире Бойцовского клуба РЕН-ТВ. Тогда Алексей Олейник оказался в тяжелейшем нокауте уже в первом раунде. Тот бой прошел не по официальным правилам ММА: вместо трех раундов по пять минут соперники провели три раунда по три минуты. Реванш запланирован по регламенту MMA.

Имя Олейника плотно связано с UFC: с 2014 года боец провел под ее эгидой 18 поединков. На старте карьеры он успел подраться на турнирах Bellator и KSW.

Оли Томпсон выступал в разных мировых лигах, но закрепиться он не смог ни в одной. В 2020 году англичанин стал чемпионом польской организации FEN и провел бой против Сергея Харитонова.

Напомним, турнир RCC 17 возглавит противостояние Александра Шлеменко и Александра Илича. Этот бой тоже является реваншем.

Александр Стародумов

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