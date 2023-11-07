Александр Шлеменко и Александр Илич проведут 15 декабря в Екатеринбурге бой-реванш

Лига RCC (Russian Cagefighting Championship) анонсировала бой-реванш между российской звездой MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем. Он станет главным боем турнира RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шлеменко (справа)

Фото: Пресс-служба RCC Александр Шлеменко (справа)

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, первый бой между ними состоялся 26 августа 2022 года на турнире RCC 12. На нем Александр Шлеменко получил сенсационное поражение. На 14-й секунде первого раунда Александр Илич пробил мощным ударом колена в голову соперника, после чего провел добивание, и рефери остановил поединок.

Впоследствии сербский боец получил несколько выгодных предложений, выбрав противостояние по правилам бокса против Магомеда Исмаилова, которое он проиграл. Господин Илич провел бой в Сербии, одержав победу над Марчином Наружкой.

Александр Шлеменко за последний год провел четыре боя: один завершился вничью с Клебером Соузой (Сан-Паулу), в одном он потерпел поражение от Магомеда Исмаилова (Свердловская область), в кикбоксинге выиграл у Ясубея Еномото (Цюрих) и одолел удушающим Алекса Оливейру (Рио-Де-Жанейро).

Александр Стародумов

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