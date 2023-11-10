До 15 ноября идет прием заявок в волонтеры на ВФМ-2024 в Сочи

Жители Сочи до 15 ноября могут подать заявки, чтобы стать волонтерами на Всемирном форуме молодежи, который пройдет в Олимпийской столице в следующем году. Уже подано более 40 тыс. заявок только на участие в форуме в качестве волонтера, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Изначально срок подачи заявок был больше, но его сократили из-за более чем восьмикратного превышения количества регистраций кандидатов. Всего волонтерами на форум смогут приехать 5 тыс. человек из разных регионов страны. На форуме будут также представители новых регионов.

Стать добровольцем ВФМ–2024 может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Подростки с 16 лет могут попробовать себя в направлении «городские волонтеры». Их будут готовить на базе семи образовательных учреждений города.

Начальник управления молодежной политики сочинской мэрии Сергей Черемшанов пояснил, что основной задачей «городских волонтеров» будет встречать и провожать делегации участников фестиваля на вокзалах и в аэропорту города. Подготовку к ВФМ-2024 в Сочи уже начали.

Вячеслав Рыжков

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