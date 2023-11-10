Продавцам контрафактного спирта в Екатеринбурге ужесточили наказание

Свердловский областной суд ужесточил наказание продавцам контрафактного спирта, от которого погибли 44 человека. По данным пресс-службы суда, сроки некоторым участникам дела увеличили до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в августе Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал виновными Армена Аветисяна, Микайыла Назарова, Надира Мамедова, Заура Джаббарова по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц). Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 6 лет 3 месяца, 6 лет, 5 лет 6 месяцев, соответственно.

Татьяну Васильеву также признана виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Адалат Гурбанов и Артем Чабан признаны виновными по той же статье, а также по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции). Им было назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца и 6 лет 6 месяцев соответственно.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, а также апелляционные жалобы адвокатов и самих осужденных на приговор и изменил приговор районного суда. Так, суд прекратил прекратил уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции) в отношении Армена Аветисяна в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Исключил при квалификации действий Артема Чабана указание на хранение спирта без лицензии. В тоже время, суд исключил из описательно-мотивировочной части приговора ряд смягчающих обстоятельств.

В итоге Свердловский областной уд назначил:

Адалату Гурбанову по совокупности преступлений путем частичного сложения наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

Артему Чабану 10 лет лишения свободы в колонии общего режима;

Армену Аветисяну 9 лет 4 месяца в колонии общего режима;

Надиру Мамедову 9 лет 5 месяцев в колонии общего режима;

Микайылы Назарову 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима;

Зауру Джабарову 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд сохранил арест на денежные средства, изъятые у Артема Чабана в размере 100 тыс. руб. В остальной части приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга оставлен без изменений.

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