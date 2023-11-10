Пензенская область подписала соглашение с китайской провинцией Шэньси

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал в личном Telegram-канале о подписании соглашения о сотрудничестве между регионом и китайской провинцией Шэньси. С китайской стороны документ подписала вице-губернатор провинции Доу Цзинли. Ранее господин Мельниченко возглавил делегацию в Китайскую народную республику (КНР).

Пензенский глава отметил, что у провинции Шэньси — богатый природный и научно-образовательный потенциал, а также развитое транспортное сообщение. «Будем развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, мы подписали меморандум о развитии побратимских отношений между Пензой и городом Сяньян», — уточнил господин Мельниченко.

До этого Пензенская область заключала соглашения о сотрудничестве с пятью провинциями КНР. Из результатов взаимодействия губернатор выделил увеличение торгового оборота и расширение промышленного взаимодействия.

Подписание соглашения с Шэньси стало последней встречей пензенской делегации в Китае. Губернатор возвращается в регион, китайских коллег ждут в Пензе с ответным визитом.

Дарья Васенина

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