Крупный поставщик сырья для пищевой промышленности занял склад на юге Петербурга

Складское помещение площадью 3,9 тыс. кв. метров в комплексе «Интертерминал ПроЛоджис, класс А» в Московском районе Санкт-Петербурга занял один из крупнейших поставщиков сырья для пищевой промышленности в России. О заключении сделки сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Специалисты подобрали для поставщика подходящую площадку. Арендатором помещения выступила организация, которая снабжает производства сырьем, а также отправляет на экспорт продукцию фермерских хозяйств. Консалтинговая компания предложила поставщику помещение в «Интертерминал ПроЛоджис», так как у объекта удобная транспортная доступность, он расположен недалеко от действующего размещения организации. Помимо этого, характеристики секции соответствуют требованиям по хранению продукции.

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