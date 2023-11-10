Министры финансов и образования Воронежской области утверждены в должностях

Надежда Сафонова утверждена в должности министра финансов Воронежской области, а Наталья Салогубова — в должности министра образования. Это следует из информации на сайте правительства региона. С начала формирования нового состава облправительства (после избрания губернатором Александра Гусева) они занимали эти посты в качестве исполняющих обязанности: для их утверждения необходимо было согласование профильных федеральных ведомств.

Еще один чиновник, чей пост требует федерального согласования,— Вячеслав Оробинский — продолжает находиться в статусе и.о. министра лесного хозяйства. Остальные руководители, ранее исполнявшие обязанности глав министерств, утверждены в должностях. Кандидатуры некоторых министров еще не определены.

О появлении в Воронежской области министерств — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте