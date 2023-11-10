В Эрмитаже ожидают заключение соглашений с Китаем и Аравийским полуостровом

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-конференции заявил о развитии сети музеев. Культурное учреждение может подписать соглашения с двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Господин Пиотровский указал, что музей сейчас находится на одном из этапов функционирования сети. Когда часть «спутников» закрываются за рубежом, открываются другие, в частности, в России.

«У нас по всему миру проходят дни Эрмитажа. Это такой первый шаг к тому, чтобы проверить может ли страна принять и хочет ли она принять мощное присутствие Эрмитажа на своей территории. Это не всем удобно»,— заявил господин Пиотровский.

Он объяснил, что музей в Амстердаме закрылся именно потому, что там было неудобно. В то же время учреждение культуры развивает связи с другими странами мира.

«У нас очень активные связи с Китаем и с [Персидским] заливом. Я думаю, что серия всяких соглашений будет подписана как раз с этими музейными территориями, Китай и Аравийский полуостров»,— добавил гендиректор Эрмитажа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Сети представили программу Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября.

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