Мэр Екатеринбурга выразил соболезнования в связи со смертью известного дирижера

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и администрация города выразили соболезнования родным и близким дирижера и педагога, руководителя Образцового детского духового оркестра «Созвездие» Детской музыкальной школы № 6 Екатеринбурга Дениса Лонгового в связи с его скоропостижной кончиной. Денису Лонговому было 36 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах Фото: Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах

«Всю свою профессиональную жизнь Денис Лонговой посвятил Детской музыкальной школе № 6, где работал заместителем директора, и созданному Образцовому духовому оркестру "Созвездие". Он пришел в Детскую музыкальную школу 17 лет назад, после окончания Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского и Гуманитарного университета. Через два года создал духовой оркестр "Созвездие", который сегодня является одним из лучших детских духовых оркестров Екатеринбурга и даже России»,— рассказали в пресс-службе мэрии.

За годы работы выпускниками «Созвездия» стали более 50 человек, 17 из них продолжили свое музыкальное образование в России и за рубежом. «Денис Лонговой мог бы еще очень много сделать для талантливых юных музыкантов, развития духовой оркестровой музыки, художественного образования и культуры Екатеринбурга. Его начинания и планы прорастут и продолжат жить в его учениках»,— прокомментировали в администрации.

Прощание с Денисом Лонговым пройдет 13 ноября в 11:00 в КДЦ «Дружба» (улица Академика Бардина, 21 «б»).

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