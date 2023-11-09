В Екатеринбурге скончался известный дирижер-педагог

В Екатеринбурге скончался руководитель Образцового детского духового оркестра «Созвездие» детской музыкальной школы №6 Денис Лонговой. Известному дирижеру-педагогу было 36 лет. Об этом сообщают в Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах Фото: Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах

«Денис Владимирович был высочайшим профессионалом нового поколения музыкантов. Словом и делом служил на благо развития духового искусства в своем регионе и в стране»,— отметили в Ассоциации.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на 69-ом году жизни умер заслуженный работник культуры РФ и директор Центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев. У него случился инфаркт.

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