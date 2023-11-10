Должникам за электроэнергию спишут пени

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Потребители электроэнергии, приравненные к категории «население», получили возможность списать начисленные пени после полного погашения задолженности перед АО «НЭСК». Акция «Договор дороже денег!» проводится с 01 ноября по 31 декабря 2023 года. Ее слоган: «Заключаем соглашения - исправляем отношения». В ней могут участвовать потребители, имеющие задолженность по состоянию на 01 декабря 2023 года.

«Для участия в акции потребителям, приравненным к населению, необходимо оплатить за потребленную электроэнергию в соответствии с условиями индивидуального соглашения по погашению задолженности до 31 декабря 2023 года. Всем участникам, выполнившим условие акции, АО «НЭСК» произведет списание пени, начисленной по состоянию на 01.12.2023, в отчетном периоде «январь 2024»», - рассказали в компании.

В АО «НЭСК» отмечают, что пени, взысканные в судебном порядке, списанию не подлежат. Полную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения, можно узнать, на официальном сайт АО «НЭСК» в разделе «Акция».

С информацией об организаторе акции и ее условиями, можно ознакомится на сайте

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