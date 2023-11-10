Челябинца, напавшего на продавца в «Магните», обвинили в покушении на убийство

В Челябинске после поножовщины в магазине «Магнит» следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Задержанному после нападения местному жителю предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, днем 9 ноября пьяный челябинец, вооруженный ножом, пришел в магазин, где работала его сожительница, и не менее трех раз ударил подругу. Ранее между ними произошла ссора на почве ревности, сообщает СК. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь. Челябинка остается на лечении в больнице.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ее сожителя задержали вскоре после нападения сотрудники полиции. Следователь направил в районный суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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