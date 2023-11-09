Челябинца задержали за нападение с ножом на женщину в магазине «Магнит»

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, напавшего с ножом на женщину в магазине «Магнит» в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Салютной.

Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о нападении поступило в районный отдел около 15 часов 9 ноября. Сотрудники ППС прибыли на место, обезвредили и задержали нарушителя. На месте работает оперативно-следственная группа. Пострадавшая госпитализирована.