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Челябинца задержали за нападение с ножом на женщину в магазине «Магнит»

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, напавшего с ножом на женщину в магазине «Магнит» в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Салютной.

Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о нападении поступило в районный отдел около 15 часов 9 ноября. Сотрудники ППС прибыли на место, обезвредили и задержали нарушителя. На месте работает оперативно-следственная группа. Пострадавшая госпитализирована.

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