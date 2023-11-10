Представитель России впервые не попал в состав Международного суда ООН

Россиянин Кирилл Геворгян не сумел переизбраться в состав Международного уголовного суда (МУС) ООН в Гааге, где он работал с 2015 года. Таким образом, представителей России впервые не будет в этом органе с момента основания суда, созданного в 1946 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Геворгян (слева), 2008 год

Фото: Evert-Jan Daniels / AP Кирилл Геворгян (слева), 2008 год

Фото: Evert-Jan Daniels / AP

Члены Международного суда ООН избираются голосованием Совбеза и Генассамблеи ООН. Срок полномочий господина Геворгяна и еще пяти судей истекал в феврале 2024 года, россиянин пытался переизбраться в состав суда, однако не сумел получить достаточного числа голосов.

В итоге новыми судьями стали Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР), сообщается на сайте суда. Срок их полномочий составит девять лет и будет отсчитываться с февраля 2024-го. Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что такой результат голосования стал следствием «международного лоббизма» Киева и его партнеров.

Международный суд ООН — один из шести главных органов ООН, учрежденный для достижения одной из главных целей ООН: «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». Россия признает юрисдикцию этой инстанции, но оспаривает его полномочия рассматривать некоторые споры: в частности, по мнению российских властей, Международный суд ООН не уполномочен рассматривать иск Украины, поданный к РФ после начала военной операции на Украине.

Александр Кислов