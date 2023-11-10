Парижское соглашение по климату: что такое и как соблюдается

С 30 ноября по 12 декабря в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет ежегодная конференция ООН по климату. На ней правительства согласовывают действия по ограничению глобального потепления. В 2015 году для этого было принято Парижское соглашение. В чем оно заключается — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnaud BOUISSOU / COP21 / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Arnaud BOUISSOU / COP21 / Anadolu Agency / Getty Images

Когда было заключено соглашение

Соглашение было принято консенсусом 12 декабря 2015 года на конференции ООН по климату в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 22 апреля 2016 года оно было подписано и 4 ноября вступило в силу. Документ был принят взамен Киотского протокола. В 2018 году были приняты правила реализации соглашения. Они определяют совместные действия стран по снижению выбросов парниковых газов, мониторинг, отчетность и порядок подведения итогов деятельности по выбросам.

О чем соглашение

Целью соглашения является осуществление Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В частности, страны-участники хотят ограничить рост глобальной средней температуры на уровне 1,5°C. Кроме того, в соглашение входит сокращение выбросов парниковых газов. Страны-участницы сами определяют для себя объем, на который они их уменьшат. Эти цели государства должны пересматривать раз в пять лет. Однако соглашение не предусматривает принуждения к ним или наказания, в случае если страна не достигает установленной величины. Участники соглашения также должны разработать национальные стратегии по переходу на безуглеродную экономику и вести обмен зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Кто подписал соглашение

В настоящий момент документ ратифицировали 186 стран и Евросоюз. Выйти из соглашения можно только через три года после его вступления в силу и через год после уведомления депозитария. США выходили из соглашения в 2020 году, но вернулись в 2021-м.

Статус соглашения в России

22 апреля 2016 года Российская Федерация подписала документ. Летом того же года бизнес-сообщество просило президента Владимира Путина не утверждать соглашение. 21 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым Россия приняла Парижское соглашение. Правительство заявило, что само соглашение и федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» не обязывают его ратифицировать.

29 октября 2021 года правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Она предусматривала два сценария: инерционный и целевой (интенсивный). Согласно второму плану к 2050 году количество выбросов парниковых газов в России должно сократиться на 60% относительно 2019 года и на 80% в сравнении с 1990 годом. Кроме того, стратегия предполагала увеличение поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами и переход к сбору и переработке CO2.

По оценке правительства, целевой сценарий потребует инвестиции в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах. С 2022 года предприятия с выбросами свыше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год обязаны предоставлять углеродную отчетность.

В феврале 2023 года Минэкономразвития заявило о пересмотре плана по снижению выбросов углерода в России до 2050 года из-за санкций и инвестиционных ограничений. С этим связана задержка с принятием плана, заявило Минэкономразвития. Тогда же Российский союз промышленников и предпринимателей призвал отказаться от западных подходов к борьбе с изменением климата.