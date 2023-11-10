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В Курске на четыре месяца запретят проезд по шести улицам

Для предупреждения аварийных ситуаций из-за погодных условий в зимний период в Курске запретят движение на участках шести улиц. Ограничения будут действовать четыре месяца — с 15 ноября по 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра.

Проезд будет запрещен:

  • на участке улицы Мирной от улицы Володарского до улицы Тускарной;
  • на участке улицы Дружининской от улицы Пионеров до Нижней Луговой;
  • на участке улицы Уфимцева от улицы Горького до Володарского;
  • на участке улицы Ватутина от Семеновской до проезда Золотого;
  • на участке улицы Чумаковской от Пионеров до Нижней Луговой;
  • на участке улицы Пионеров от дома №28 на улице Гайдара до дома №2а на улице Пионеров.

Ранее мэрия Курска анонсировала ограничение парковки на 43 улицах для уборки снега и свободного проезда общественного транспорта. Ограничения также будут действовать с 15 ноября по 31 марта.

Алина Морозова

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