В Курске на четыре месяца ограничат парковку на 43 улицах

На 43 улицах в Курске с 15 ноября по 31 марта ограничат парковку для уборки снега и «беспрепятственного проезда» общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра. По словам чиновников горадминистрации, в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Ограничения будут действовать круглосуточно на участках следующих улиц: Константина Воробьева до Косухина, 4; Орловской; на проспекте Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны); Студенческой; Гагарина на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова; проспекте Дружбы; проспекте Победы; проспекте Хрущева; проспекте Вячеслава Клыкова; Сумской на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева; Косухина; Крюкова от проспекта Ленинского Комсомола до госпиталя ветеранов войн (обе стороны); Союзной от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой и от улицы Станционной до улицы 8 Марта; Республиканской от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей (четная и нечётная стороны) и на нечетной стороне.

С 20:00 до 8:00 ежедневно запрет на стоянку будут вводить на улицах Дзержинского от улиц Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября; 50 лет Октября на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков; Гоголя от улицы Радищева до улицы Ленина; Золотая от улицы Ленина до улицы Радищева, Кирова в районе дома № 2 (по нечетным числам месяца); Почтовая от улицы Ленина до улицы Радищева; Челюскинцев от улицы Ленина,18; Серегина от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола и от проспекта Кулакова до улицы Гагарина; Пигорева от улицы Заводской до улицы Дейнеки; Народная от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечетная сторона); Обоянская от улицы Резиновой до улицы Парковой; Харьковская от улицы Народной до улицы Черняховского; проезд Элеваторный от улицы Черняховского до дома № 5 в Элеваторном проезде; Парковая от улицы Белгородской до улицы Обоянской; Гагарина от дома № 23 до улицы Энергетиков (обе стороны); Заводская от улицы Сумской до улицы Малышева (обе стороны); Малышева от улицы Заводской до улицы Дейнеки (обе стороны); Резиновая от улицы Харьковской до улицы Краснополянской; Краснополянская от улицы Народной до улицы Черняховского; Ольшанского от улицы Конорева до улицы Заводской (обе стороны); Менделеева от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»; Комарова от улицы Дейнеки до улицы Заводской; Сумская (проезжая часть вдоль областной клинической больницы от больницы им. Н.А. Семашко) до улицы Крымской (обе стороны); Станционная от улицы Союзной до улицы Республиканской и от улицы Союзной до улицы Цюрупы (четная сторона); улицы Ильича; 8 Марта от дома № 18а до улицы Союзной; улицы Фрунзе от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского; Интернациональная (нечетная сторона); Ленина; Радищева; проспект Победы в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка».

Алина Морозова

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