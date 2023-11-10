Власти Бурятии пересчитают краснокнижных манулов на своей территории

Министерство природных ресурсов Бурятии намерено провести мониторинг популяции манулов на территории республики. Работа будет выполнена совместно с экологическим фондом «Компас». С ним накануне было подписано соглашение о сотрудничестве, которое будет направлено на системную поддержку экологических инициатив, а также сохранение животного и растительного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«"Компас" совместно с минприроды, экспертами Бурятского госуниверситета и учеными РАН займется восстановлением мест обитания манула и охраной его популяции. В планах — мониторинг, видеофиксация, учет и чипирование животных, анализ информации об их численности в заказниках и распределении на территории. Главными результатами исследования должны стать формирование методики учета численности зверя и разработка предложений по сохранению манула»,— уточняется в сообщении.

Министерство в настоящее время не располагает точными данными о численности манула, отмечая, что «зверь, внесенный в Красную книгу РФ, обитает в некоторых районах Бурятии, но очень редок».

Манул — дикий кот с массивным туловищем и длинным густым мехом. Его предки были современниками саблезубых тигров и дожили до наших времен, не претерпев особых эволюционных изменений. Зверь ведет крайне скрытный образ жизни и избегает любого контакта с человеком. В России обитает в республиках Алтай, Тыва и Бурятия и Забайкальском крае, иногда встречается на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области.

«Компас» — первый национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив, который был создан в июне 2022 года. В попечительский совет фонда входят председатель комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среды Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, телеведущий, депутат Госдумы РФ Тимофей Баженов, сотрудники Российской академии наук.

Влад Никифоров, Иркутск