Житель Краснодара получил шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Краснодарский краевой суд признал жителя Краснодара виновным в приготовлении к совершению государственной измены и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Краснодарскому краю Фото: УФСБ России по Краснодарскому краю

Летом 2023 года сотрудники краевого управления ФСБ задержали мужчину при попытке уехать на Украину для вступления в ряды ВСУ.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По данным пресс-службы судов края, 49-летний мужчина имеет гражданство России и Украины, при этом он выступает против специальной военной операции. Приговором установлено, что злоумышленник связался с представителем СБУ и получил от него инструкции, как добраться до территории Украины. Когда об этом стало известно правоохранительным органам, мужчину задержали на железнодорожном вокзале Краснодара. Он собирался доехать до Мелитополя, а затем перейти границу. В вещах злоумышленника нашли текст присяги на имя президента Украины.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар