Петербургских водителей предупредили о сбоях в приложении для оплаты парковок

Жителей Санкт-Петербурга предупредили, что в работе мобильного приложения для платы за пользование парковочными местами наблюдается сбой. Об этом сообщили в Telegram-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Там указали, что специалисты в ночное время провели работы по техническому обслуживанию сервиса оплаты. В связи с этим могу иногда происходить сбои в транзакциях в приложении с помощью банковский карт, которые пользователи добавили туда. Петербуржцев просят удалить платежное средство и прикрепить его снова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове с 1 ноября начали взимать плату за парковку машин на 118 улицах. При этом в районе на фиксацию нарушений вышли пешие патрули.

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