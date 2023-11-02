Выявлять нарушения на парковках Васильевского острова будут пешие патрули

На улицы Васильевского острова Санкт-Петербурга выходят пешие патрули, которые выявляют нарушения на платных парковках. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян рассказали о мероприятиях в связи с расширением зоны платной парковки.

Контролировать соблюдение требований парковки транспортных средств на платной основе будут с помощью автоматических комплексов «Дозор-М3». Пока что в Василеостровском районе работает патруль, который насчитывает 25 человек. В дальнейшем он будет расширен до 65 сотрудников. В задачи патрульных входит обнаружение машин, у которых прикрыты автомобильные номера, затем они устраняют это. Все случаи нарушения фиксируют на фото.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что взимать плату за парковку на 118 улицах Васильевского острова стали с 1 ноября 2023 года.

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