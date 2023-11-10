В Госдуме предложили не согласовывать кандидатуру главы минобра Оренбуржья

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова проверить систему образования в Оренбургской области. Он также призвал отозвать согласование Алексея Пахомова на пост министра образования Оренбургской области. Поводом для этой инициативы стали слова регионального чиновника о невозможности повышения зарплат региональных учителей до уровня Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Бориса Чернышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Подобные высказывания негативно влияют на систему образования в регионе и лишают учителей мотивации работать с детьми. Министр уже неоднократно делал подобные заявления, видимо забыв, что труд учителя героический и тяжелый»,— говорится в сообщении.

Кроме того, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова на брифинге парламентариев перед пленарным заседанием назвала слова Алексея Пахомова верхом цинизма. По ее словам, «неудивительно, что сейчас в Оренбургской области не хватает учителей начальных классов, физики, информатики, английского языка».

«Тем, кто преподает, приходится работать на полторы или две ставки. Особенно это заметно в сельских школах: там учителя вынуждены преподавать по восемь предметов. В той же Оренбургской области оклад учителя в некоторых районах составляет всего восемь – девять тыс. руб. Учитель, который имеет стаж работы более 20 лет, высшую категорию, работает на две ставки, получает 38 тыс. руб. А в это время региональный министр придумывает отговорки, почему учителям нельзя повышать зарплату»,— сказала депутат.

В связи с этим Анна Скрозникова предложила «всем, кто считает, что педагоги у нас много зарабатывают», «пожить хотя бы месяц на оклад учителя». Она также удивилась тому, что министр образования Оренбуржья поддерживает предложение разрешить работать в школах осужденным и отбывшим наказание за кражу.

«С одной стороны, мы говорим о том, что учитель – это призвание, что он не только учит, но и воспитывает детей. А с другой стороны, предлагаем пустить в школу бывших заключенных. Сложно представить, как это отразится на престиже профессии, который и так невысок»,— прокомментировала депутат.

От лица фракции «Новых людей» она предложила «ввести единый оклад педагога, который будет одинаковым на всей территории страны». Это позволит привлечь в школы молодых специалистов. Анна Скрозникова отметила, что именно поэтому было предложено внести поправки в бюджет, чтобы выделить на образование дополнительно десять млрд руб.

Помимо прочего, депутат отметила большой объем отчетов, которые приходится составлять педагогам и который не оставляет времени на подготовку к урокам и проверку домашних заданий, резюмировала Анна Скрозникова. Оптимизировать работу поможет запрет для органов власти всех уровней запрашивать у школ данные, которые размещены на официальном сайте образовательной организации, считает парламентарий.

Ранее Алексей Пахомов на встрече на тему состоянии системы образования в Оренбуржье сказал, если педагогам региона выровнять всем зарплату и сделать ее московской, то в сферу пойдут работать «за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить».

На этом же мероприятии депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров рассказал, что оклад учителя в регионе равен восемь – девять тыс. руб. При этом для того, чтобы заработать 38 тыс. руб., учителям в Оренбуржье приходится брать две ставки, они также должны иметь высшую категорию и стаж в 20 лет.

После этого в правительстве области заступились за регионального министра образования. Чиновники считают, что если поднять зарплату педагогам до уровня Москвы, это «приведет к перекосу во всей экономике территории».

Георгий Портнов