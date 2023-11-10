В Ростове 11 ноября откроется выставка гравюр «Образ минувших эпох»

Выставка «Образ минувших эпох», приуроченная к 85-летию Ростовского областного музея изобразительных искусств, пройдет с 11 ноября до 12 декабря, сообщает пресс-служба музея.

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В экспозиции будут представлены произведения печатной графики западноевропейских мастеров XVII – XIX веков. Эстампы выполнены в техниках офорта, резцовой гравюры, литографии. Работы представляют образцы изобразительного искусства голландской, фламандской, французской, немецкой, английской и итальянской художественных школ.

Самые ранние эстампы, представленные на выставке, относятся к XVII веку и созданы мастерами Голландии и Фландрии. Среди работ на выставке будут представлены графический лист фламандского гравера Лукаса Ворстермана по живописному оригиналу Адама де Костера «Игроки в трик–трак при свете свечи», работа неизвестного художника «Милосердный самаритянин» (с оригинала Рембрандта ван Рейна), реплики с картин Давида Тенирса «Фламандская прядильщица» и «Развлечение голландских крестьян» Людовика Сюрюга. Также в экспозицию вошли работы французских мастеров XVIII века, воспроизводящие картины эпохи рококо. На выставке будут представлены эстампы Лорана Карса, Жака-Филиппа Леба, Альфреда Делоне.

В сообщении музея отмечается, что подобные выставки являются редкостью для музеев из-за особенностей хранения графических листов, чрезвычайно восприимчивых к свету.

«Данная выставка – уникальная возможность увидеть эту экспозицию и познакомиться с особенностями бытового жанра в графическом искусстве мастеров Западной Европы», – сообщает пресс-служба музея.

Анастасия Назарова