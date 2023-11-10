В ходе строительства новой трассы в Перми завершена надвижка пролетов моста над долиной Ивы

На строительстве новой трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная», на участке ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова, успешно завершена надвижка обоих направлений нового моста, который является центральным объектом первого этапа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В настоящее время на левобережной части ул. Уинской возводится коллектор водоотведения — в него будут поступать ливневые стоки с проезжей части. На правобережной части — новый тоннель возле ЖК «Грибоедовский». Параллельно с этим ведется возведение подпорных стен. Подрядчик опережает график на 25 дней.

Строительство этой четырехполосной автомагистрали является одним из инфраструктурных объектов «Пермь-300» и возводится при федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022–2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб., еще 0,55 млрд руб. направлено из дорожного фонда Прикамья. После завершения работ автодорога войдет в опорную транспортную сеть города, соединив пять микрорайонов (Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый) с центром Перми.

Напомним, проект строительства автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» состоит из четырех этапов, общая протяженность которых составит почти 9 км. Первый этап, который реализуется в настоящее время, подразумевает реконструкцию ул. Уинской со строительством моста через реку Иву и съездов транспортной развязки на пересечении ул. Уинской и Старцева. На втором этапе будет возведен основной ход дороги до моста через реку Чикулайку. В третий этап входит реконструкция ул. Лядовской с устройством кольцевого перекрестка и съезда на ул. Целинную. На завершающем, четвертом этапе будет произведено устройство транспортной развязки на ул. Соликамской и реконструкция самой улицы. Отметим, второй этап получил положительное заключение госэкспертизы, третий и четвертый находятся на рассмотрении.