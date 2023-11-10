Квартиры становятся в очередь на ремонт

Россияне стали активнее планировать квартирный ремонт, но уложиться в намеченные сроки все сложнее из-за дефицита рабочих, об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. По их словам, в последнее время количество заказов заметно выросло, однако в одних случаях бригады слишком загружены, а в других — для определенных работ не хватает рук либо сложно найти мастера нужной квалификации. И все это на фоне установившейся максимально низкой безработицы, которая в сентябре 2023-го, по данным Росстата, сохранилась на уровне в 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В итоге заказчикам приходится ждать в очереди на ремонт минимум месяц, рассказал мастер по ремонту домов и квартир в столичном регионе Руслан: «В последнее время значительно поднялся спрос на строительные и ремонтные работы. Людям даже приходится вставать в очередь, чтобы дождаться какого-то востребованного мастера.

Работы очень много. Когда наступает зима, в основном заказывают внутренние работы в помещениях. В нашем случае мы сейчас заканчиваем заказ и параллельно приступаем ко второму, то есть сразу два объекта ведем.

Еще нас ждет третий, с ним будем работать практически до лета. Почти все мастера сейчас востребованы, правда, не каждый умеет делать ремонт под ключ. Мы привлекаем рабочую силу из-за рубежа, но есть такие заказчики, которые не согласны нанимать мигрантов».

Между тем в премиум-сегменте ажиотажного спроса на ремонт не наблюдается, но проблема дефицита специалистов там ощущается еще острее, поделился гендиректор студии дизайна и ремонта Luxorta Константин Куккоев: «Сейчас наблюдается сниженный спрос, но работы все непростые, дорогие, за один-два месяца они не делаются.

Штат немного сузился. Специалистов широкого профиля мы не нанимаем, потому что люди не могут делать все одинаково качественно.

Основная проблема — со сроками на малярные и плиточные работы. Чтобы сейчас качественно их выполнить, требуется больше времени и высокая квалификация.

В сфере эконом-сегмента, думаю, проблем меньше, потому что там работают универсалы, и люди просто не обращают внимание на какие-то недостатки. В дорогом ремонте используются материалы высокой ценовой категории, в частности, декоративная штукатурка, крупноформатная плитка, которая показывает все недостатки, неровности на поверхности».

Вице-премьер Марат Хуснуллин в сентябре заявлял, что нехватка рабочей силы в строительной отрасли к 2030 году на фоне роста экономики может увеличиться до 400 тыс. человек. В этом году дефицит на рынке он оценивал в 50 тыс.

В пандемию COVID-19 игроки рынка строительства и ремонта неоднократно жаловались на нехватку мигрантов, которые занимались в том числе отделочными работами. Но если в 2020-м иностранные рабочие физически не могли приехать в Россию, то теперь просто не хотят этого делать, из-за чего приходится повышать цены, пояснила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Мы, например, очень любили специалистов из Армении, потому что по гипсу, штукатурке, по многим работам они были всегда лучше. Мы работали с бригадами и целыми компаниями из этой страны. Сейчас это другая история.

У нас были и классные белорусы, но теперь они тоже не готовы приезжать сюда. У них есть другие контракты, много работы на местах. Найти сейчас подрядчика, который готов ехать, например, на Дальний Восток, это целая проблема.

В стоимость строительства приходится закладывать не только подорожавшие материалы. Так, три года назад мы начали проект и все время переделываем финмодель, понимая, что произошло удорожание. Не только техника и какие-то материалы покупаются по другой цене, помимо прочего, выросли затраты и на кадры».

Спрос на мастеров по ремонту заметно растет с лета. Сервис «Авито услуги» оценивал его динамику в 70% год к году, а услуги таких специалистов подорожали на 15-20%.

По данным площадки «Профи.ру», активнее всего россияне искали специалистов по возведению стен и перегородок, маляров и штукатуров, плиточников и укладчиков полов, а также установщиков отопительных систем.

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Владимир Расулов