Участникам СВО с семьями могут предоставить бесплатные билеты в музеи Петербурга

В Санкт-Петербурге могут обеспечить участников специальной военной операции и членов их семей бесплатными билетами в музеи и парки города. Соответствующее постановление появилось на странице антикоррупционной экспертизы Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В Петербурге планируют расширить меры поддержки бойцов и их близких. Правительство города намерено наделить их правом на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, которые находятся в ведении исполнительных органов госвласти.

Такой возможностью смогут воспользоваться супруг или супруга участника СВО, родители или усыновители, а также несовершеннолетние дети и лица в возрасте до 23 лет, которые очно получают высшее образование. При этом дети-инвалиды бойца смогут посетить парки и музей бесплатно независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что в Законодательном собрании Петербурга не поддержали инициативу о направлении 1% от прибыли городских ресторанов на нужды спецоперации.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте