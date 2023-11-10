Самарских чиновников уличили в нарушении закона о конкуренции

Региональный центр размещения рекламы, а также департамент городского хозяйства и экологии Самары получили предписание аннулировать аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимости. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности Самарской области и располагаются в Самаре и Тольятти. Решение приняло Самарское УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее предприниматели и представители ООО пожаловались на действия чиновников на торгах. Бизнесмены сообщили, что «заказчики неправомерно укрупнили лот рекламных конструкций, чем ограничили возможность участия в торгах отдельных участников рекламного рынка».

Контрольный орган проверил информацию и установил, что необоснованное укрупнение лота чревато ограничением конкуренции на торгах. Это связано с тем, что не у всех хозяйствующих субъектов-участников торгов есть финансовая возможность оплатить суммы договоров (первый лот – 14,7 млн, второй лот – 32,6 млн и третий лот – 24,8 млн руб.). А это может привести к ограничению конкуренции на аукционах.

На основании этого Самарское УФАС признало жалобы обоснованными. Чиновники при необходимости смогут снова провести торги «с учетом выводов антимонопольного органа».

Ранее экс-глава департамента градостроительства Самары был оштрафован за ограничение конкуренции. Оно касалось заключения чиновниками договора с ООО «Финстрой», АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства» (АО «ДОРИС»), связанного со строительством дороги в границах жилой застройки на 23 км Московского шоссе в Красноглинском районе.

Георгий Портнов