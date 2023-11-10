Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Блинова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Г. А. Блинова, которому предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК), сообщили «РИА новости» в суде. Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы.

«Суд избрал в отношении Блинова Г. А. меру пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщил собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли, объяснив, что материалы дела засекречены. Об аресте господина Блинова ходатайствовало ФСБ.