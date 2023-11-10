На Кубани не планируют снимать ограничения по экспорту риса

В Краснодарском крае не планируют снимать ограничения по экспорту риса. Как сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка в интервью «КП-Кубань», это необходимо для защиты внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В этом году на Кубани планировали засеять рисом 92 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Но в районе Федоровского гидроузла успели возвести подпорные сооружения. За счет этого площадь сева увеличилась до 110,2 тыс. га.

Рисоводам также помогли обильные дожди в начале 2023 года, за счет которых хватило воды в период вегетации риса. В результате на Кубани урожай риса составил 780,6 тыс. тонн.

Полученный объем выше, чем рассчитывали власти Кубани. Они планировали получить урожай на уровне 580–600 тыс. тонн для сохранения стабильности на продовольственном рынке.

Татьяна Ручкина

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