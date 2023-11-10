Япония выразила сожаление о выходе РФ из соглашения о ликвидации ядерного оружия

Власти Японии выразили сожаление о решении России прекратить действие соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам»,— сказал Хирокадзу Мацуно (цитата ТАСС).

Соглашение о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия Россия и Япония подписали 13 октября 1993 года. Документ предполагал постепенное сокращение ядерных вооружений России. С этой целью был создан комитет, в рамках которого Япония и Россия определяли основные направления взаимодействия и обменивались информацией.

9 ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия российско-японского соглашения. Уведомить об этом решении японскую сторону было поручено Министерству иностранных дел.

Милена Костерева