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Коммерсантъ FM
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Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить об этом решении японскую сторону.

Соглашение было подписано в 1993 году. Договоренность предполагала постепенное сокращение ядерных вооружений России. С этой целью был создан комитет, в рамках которого Япония и Россия определяли основные направления взаимодействия и обменивались информацией.

В марте текущего года правительство Японии осудило решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии из-за рисков эскалации. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. В японском Генштабе позднее отметили необходимость «поддерживать расширенное сдерживание», в том числе за счет ядерного вооружения США.

Лусине Баласян

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