Британия запретила обмен активами «Сберу» и Sberbank CIB

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании не разрешило заключить сделку по взаимозачету невозвратных активов между Сбербанком и его бывшей «дочкой» Sberbank CIB. Речь шла об активах на сумму $107 млн. Информация о решении регулятора есть в отчете компании Teneo Financial Advisory, которая управляет Sberbank CIB. На отчет обратил внимание РБК.

В отчете говорится, что Sberbank CIB держала $107 млн на счетах в Сбербанке в России. При этом чистые обязательства бывшей британской «дочки» перед Сбербанком оцениваются в $95 млн. Доступ к этим средствам ограничен из-за санкций.

Sberbank CIB и Сбербанк вели переговоры об обмене активами: согласно разработанному соглашению, долг британской «дочки» мог быть погашен деньгами на российских счетах. Такое соглашение дало бы Сбербанку выйти из состава кредиторов, другим же — получить «оптимальный доход» после реализации активов. Teneo обратилась с соглашением в OFSI в конце сентября 2022 года. Отказ был получен в конце августа 2023 года.

Sberbank CIB отвечал за инвестиционный банкинг, а также операции с ценными бумагами и финансовые консультационные услуги. В 2021 году прибыль кредитной организации составила $11 млн. Сбербанк подпал под ограничения Великобритании в марте 2022 года. Корреспондентские счета Sberbank CIB в британских банках были заблокированы, как и счета в JPMorgan, Citibank и Societe Generale. В апреле того же года руководство Sberbank CIB запустило процедуру банкротства.

Анастасия Ларина